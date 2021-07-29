خطفها وطعنها 120 مرة لأنها صعدت سيارته بالخطأ.. وهكذا تم الحكم عليه!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أدانت السلطات القضائية في ولاية كارولينا الجنوبية “ناثانيال رولاند” في جريمة قتل الطالبة في جامعة ساوث كارولينا “سامانثا جوزيفسون”، بعد مداولات هيئة المحلفين.

وكانت سامانثا والبالغة من العمر 21 عاماً، قد تعرّضت للخطف والقتل عام 2019، على يد رجل ركبت سيارته ظناً بأنّه سائق “أوبر”.

كما أفاد المحققون خلال المحاكمة بأن الشابة حوصرت في سيارة رولاند عندما أقفل عليها الأخير السيارة. ولقد تمّ العثور على جثتها مشوّهة بشدة، ومعرّضة لـ120 طعنة، في الغابات النائية على بعد 105 كيلومتر من كولومبيا.

وفي النهاية، حكم القاضي على رولاند بالسجن مدى الحياة، بحيث يعتبر الشخص المدان بارتكاب جريمة قتل غير مؤهل للإفراج المشروط في ولاية ساوث كارولينا.