5 نجوم يعترفون بسرقات "لم يندموا عليها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحب بعض الفنانين أخذ تذكارات سينمائية من الأفلام التي شاركوا بها، ورغم أن هذا الفعل يعتبر سرقة إلا أنهم لا يبالون على الإطلاق.

واعترف نجوم مثل كرستين ستيوارت ودانيال راديكليف أنهم سرقوا ممتلكات ثمينة من أفلامهم الشهيرة: توايلات وهاري بوتر.

ويستعرض موقع "ذا ثينجز" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين سرقوا مقتنيات ثمينة من أفلامهم الشهيرة.



1- كريس هيمسورث





يشتهر الممثل الأسترالي كريس هيمسورث بتقديم شخصية البطل الخارق "ثور"، في عالم "مارفل" السينمائي، وبالتالي يبدو من الطبيعي أن يأخذ الفيلم تذكاراً من سلسلته الشهيرة.

واعترف الممثل بسرقة "مطرقة ثور" وليست واحدة فقط بل خمسة، ويحتفظ بواحدة منها في دورة مياه منزله.



2- كريس برات





قال الممثل الأمريكي كريس برات إنه سرق جاكيت شخصية "ستار لورد"، التي أداها في فيلم The Guardians of the Galaxy (حراس المملكة)، لكنه لم يشعر بالندم لأن السلسلة لاقت نجاحاً كبيراً.

3- جينيفر لورنس





لعبت الممثلة الأمريكية جينيفر لورنس دور البطولة في سلسلة The Hunger Games (ذا هانجر جيمز)، وكان هذا الدور السر في شهرتها.

وكشفت الممثلة أنها سرقت الزي المميز لبطلة السلسلة كاتنيس أفردين، رغم أنها لا تعرف ماذا ستفعل به.



4- رايان رينولدز





أخذ الممثل الكندي رايان رنولدز أهم ممتلكات فيلمه الشهير Deadpool، بعد تصويره، إذ عاد إلى منزله ببدلة البطل الخارق "ديدبول".

5- روبرت جرينت

اعترف الممثل البريطاني روبرت جرينت، الذي يقوم بدور "رون" في سلسلة "هاري بوتر"، أنه سرقة بيضة التنين المصنوعة من الكريستال بسبب إعجابه بها.