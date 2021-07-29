حفاظاً على صحتهم النفسية.. 5 نجوم ابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يؤمن مشاهير ونجوم مجتمع أنَّ الحياة بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي تعد سبيلاً لتحقيق السلام النفسي، حتى إذا كان الثمن هو الابتعاد عن الأضواء.

وبدأ نجوم هوليوود في الآونة الأخيرة التنحي عن وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن اكتشفوا الجانب السيء منها ومدى تأثيرها على صحتهم النفسية.

وتستعرض مجلة "أص ويكلي" الأمريكية، في التقرير التالي أبرز المشاهير الذين أخذوا هدنة من منصات التواصل الاجتماعي.

1- سيلينا جوميز





قالت "جوميز" إنها حذفت كل تطبيقات التواصل الاجتماعي من هاتفها منذ عامين، ورغم أنها تتدخل لقبول أو رفض منشوراتها وكتابة آرائها الخاصة، لكنها لا تتابع ما يقوله الناس عنها.

وأوضحت أنها عانت لفترة من تنمر الكارهين وكلامهم الجارح عن حياتها الشخصية، لهذا أخذت قرار بهجر هذه المواقع لأنها لا تقدم لها أي فائدة.

2- كيم كارداشيان





ابتعدت نجمة برامج الواقع كيم كاردشيان عن حساباتها الإلكترونية لمدة 3 أشهر بعد تعرضها للسرقة في باريس عام 2016، ومنذ ذلك الوقت تأخذ فترات راحة منتظمة.

وقالت "كيم" إنها شعرت أن الناس تتابع كل تحركاتها، لذلك أصبحت تنشر صور الأماكن التي تزورها بعد مغادرة المكان.

3- بري لارسون





بدأت الممثلة الأمريكية بري لارسون "كابتن مارفل" قناة يوتيوب خاصة بها في فترة كورونا، إلا أنها أعلنت مؤخراً أنها ستترك القناة للتركيز على مهنتها الأساسية التمثيل.

4- مارجوت روبي





كشفت الممثلة الأسترالية مارجوت روبي في يونيو/حزيران الماضي أنها ستأخذ فترة راحة من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لفترة طويلة، وحتى الآن مر أكثر من شهر على ظهورها الأخير.

5- توم هولاند





كشف الممثل البريطاني توم هولاند "سبايدرمان" أنه قام حذف موقع "أنستقرام" عام 2020، إذ وجد نفسه مهووساً بمن أعجب بصورته ومن مدح آخر منشوراته، لذلك قرر الانسحاب والتركيز على حياته الواقعية وليست الافتراضية.