شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نجوم "واما" يرقصون فى الاستوديو على "نجمة معدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهر فريق "واما" وسط أجواء بهجة ومرح داخل استوديو مع الملحن عزيز الشافعى فى كواليس تسجيل أغنيتهما الجديدة "نجمة معدية"، وظل الفريق يغنى الأغنية على رقص أعضائه الأربعة النجوم محمد نور وأحمد فهمى وأحمد الشامى ونادر حمدى.

وطرح فريق "واما"، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، أمس الأربعاء والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

وكان فريق "واما" طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

كما سبق وأهدى فريق "واما" الغنائى أبطال قناة السويس أغنية جديدة لهم، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينةالجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعة وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى.

ويقول أول مطلع من الأغنية :أحلى انتى وانتى أحلى.. ياللى شكلك من ملامحنا.. تؤمرينا وننفذ كدا ونلبى الندا ولا حاجة تزاحمنا.. لما قلنا اهعملنا كله من مجهودنا ومالنا".