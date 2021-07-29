في عيد ميلاده الـ74.. 5 معلومات لا تعرفها عن أرنولد شوارزنيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل الممثل الأمريكي النمساوي، أرنولد شوارزنيجر بعيد ميلاده الـ74، في 30 يوليو/تموز، وسط العديد من الإنجازات السينمائية والشخصية.

واشتهر "شوارزنيجر" بأداء شخصيات كثيرة تركت بصمة أبرزها "ترميناتور"، إلا أن هناك كثير من المعلومات التي لا نعرفها عن النجم.

ويستعرض موقع "رانكر" الأمريكي، أهم المعلومات التي لا يعرفها الجمهور عن النجم السينمائي بمناسبة عيد ميلاده.

1- أنقذ حياة شخص





عام 2004، عندما كان شوارزنيجر يعمل محافظاً لولاية كاليفورنيا، قام برحلة إلى مدينة هاواي، وخلال السباحة لاحظ أن هناك شخصا يغرق؛ فقام بمساعدته في إيصاله إلى الشاطئ بأمان.

2- حقق كل أحلام الطفولة





عندما كان شوارزنيجر مراهقاً، أخبر صديقه أنه يمتلك 3 أحلام: الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يصبح ممثلاً، وأن يتزوج من عائلة كيندي.

حقق "شوارزنيجر" أحلامه الثلاثة وهاجر إلى أمريكا عام 1968، وتزوج من ماريا شرايفر، ابنة يونيس كيندي شرايفر عام 1977.

3- تبنى ابن شقيقه





رحل شقيق أرنولد عام 1971، في حادث سيارة، ومن ثم تولى أرنولد رعاية ابنه ذي الـ3 أعوام معنوياً ومالياً، وساعده على الهجرة إلى أمريكا ودفع نفقات التحاقه بجامعة كاليفورنيا.



4- يمتلك رقماً قياسياً بموسوعة "جينيس"







حقق أرنولد كثيراً من البطولات في لعبة كمال الأجسام، ويمتلك رقماً قياسياً في موسوعة جينيس كصاحب أكبر عدد أفلام من تنفيذ بطل كمال أجسام، يليه في المركز الثاني "ذا روك".

5- أدى العديد من المشاهد الخطرة





اضطر أرنولد للقيام بكثير من المشاهد الخطرة في بدايته، مثل فيلم "The Terminator"، وبسبب ضخامته الشديدة لم يكن هناك مؤدي مشاهد خطرة يشبهه ليحل محله.