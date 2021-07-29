"الإفتاء المصرية" تعلق على شائعة وفاة دلال عبدالعزيز.. ماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت دار الإفتاء المصرية على ترويج شائعة وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، التي انتشرت بقوة منذ أيام وأصابت أسرتها بحزن شديد.

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن "ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة، فعلى الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه".



يذكر أن دلال عبدالعزيز أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تتلقى العلاج حتى الآن، بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.

كانت شائعة وفاتها قد أزعجت أسرتها، ما دفع الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، لتوعد الصحفيين باللجوء لمكتب النائب العام في حال نشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانة المريضة.

وعبر رضوان عن استيائه من الشائعة عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس بس فاض الكيل.. يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه فى حبايبه".