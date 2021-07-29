"الأمير".. مسلسل كرتوني ساخر عن العائلة الملكية البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتناول مسلسل "The Prince- الأمير" الكرتوني على شبكة "HBO ماكس"، حياة العائلة الملكية البريطانية بشكل ساخر.

وأثار طرح أول إعلان تشويقي للمسلسل جدلاً واسعاً، حيث انبرى مستخدمو موقع "تويتر" للحديث عن ردود أفعالهم حول المسلسل.





ووفقاً لموقع "ديلي ستار" الأمريكي، يلعب الممثل البريطاني أورلاندو بلوم دور الأمير هاري، ومثله مثل بقية العائلة الملكية يتعرض لسخرية لاذعة في إعلان المسلسل.

المسلسل بطولة جاري جانيتي "الأمير جورج"، وكوندولا راشد "ميجان ماركل"، وصوفي ترنر "الأميرة شارلوت".

ويظهر في الإعلان التشويقي الأمير جورج يتلقى بطاقة بريدية من عمه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بعد انتقالهم إلى لوس أنجلوس.





وينتقل المشهد ليظهر الأمير هاري يتبادل حواراً مع زوجته، بقوله: "هذه هي أصغر شقة رأيتها في حياتي، فترد ميجان: "حسناً، إنها شقة، فيجيب: إنها شقة قصر، كثير من القصور الصغيرة داخل قصر كبير".

ويمتد الإعلان ليسخر من الأمير ويليام كذلك، إذ نرى الخادم يحمله إلى دورة المياه الخاصة به.

يصدر المسلسل على شبكة "إتش بي أو ماكس" في 29 يوليو/تموز، ويمتد لـ12 حلقة، وهو من تأليف جاري جانيتي.



