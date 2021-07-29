شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة ياسمين عبد العزيز.. وإحالة طبيب للنيابة بسبب خطأ فى جراحة لمذيعة شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان تحسن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز بأحد المستشفيات الخاصة، مؤكدا أنه لم يتم إحالة أى طبيب ممن شاركوا فى علاجها إلي جهات التحقيق.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إنه تمت إحالة طبيب بأحد العيادات الخاصة للنيابة ويدعى( م . ال . غ )كان قد تسبب فى خطأ طبى أثناء إجراء جراحة تجميل لمذيعة شهيرة.

وأضافت المصادر أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية على المستشفيات والعيادات الخاصة لضبط آليات عملها منعا لحدوث أى أخطاء طبية للمرضى.