شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تحول حسابها على إنستجرام لأدعية دينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الأزمة الأخيرة التى أثيرت حولها، لموقفهامن عرض فيديو كليب فى فيلمها الأخير "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، ومنذ

ذلك الحين بدأت الفنانة حلا شيحة بنشر أدعية دينية يوميا عبر حسابها على إنستجرام، كما اعتادت نشر صور دينية عبر خاصية

ستورى على حسابها طوال الوقت، مما تساءل البعض هل تحول حلا حسابها لأدعية دينية فقط و عدم نشر أى صور تخص الفن و الفنانين.

وكانت الفنانة حلا شيحة، نشرت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، للتعليق حول الأزمة الأخيرة التى أثيرت حولها، وكتبت شيحة فى بوست لها عبر حسابها: "حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرتفتوى دار الإفتاء النهاردة، اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عمومًا زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامهحرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزءًا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاءالواضح فهنيئًا لي بشطبها لعضويتي".

وأضافت شيحة: "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ"، وتابعت: "وبالنسبة للكلام غيراللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين أني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معيتعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلّح.. لأن بصراحةالكلام عن (أجر كبير) ضحكني".

واختتمت كلامها قائلة: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحبلكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرًا.. أنا لا أهاجم أحدا ولا أحارب أحد ولا أناافضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ، وبتمني الخير دايمًا لكل الناس بما فيهمكل زمايلي وصناع العمل".



