شكرا لقرائتكم خبر عن هنري كافيل يكافئ نفسه بطبق مكرونة بعد الانتهاء من الموسم الثاني لـ The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي هنري كافيل، في جلسة رومانسية مع صديقته داخل أحد المطاعم بالعاصمة البريطانية لندن، بعد انتهاءه من تصوير الموسم الثاني من مسلسل The Witcher، الذى توقف لعده مرات بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، تفاصيل الجلسة التي ظهر فيها النجم صاحب الـ 38 عاماً وهو يرتدي قميص بولو ويتناول طبق مكرونة ونبيذ أبيض، وسط العاصمة البريطانية، بعد انتهاءه من فترة طويلة اضطر على اثرها السفر لعدة مناطق لتصوير الموسم الثاني من The Witcher.



هنري كافيل فى المطعم



هنري كافيل يتناول المكرونة

وكشف كافيل، عن رأيه حول رحلة شخصيته "جيرالت" من ريفيا، الشخصية التي يلعبها بـ مسلسل The Witcher، والذى من المقرر ان يطرح الموسم الثانى من العمل في 17 ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وصرح كافيل قائلا: "قمت بأداء الدور في الموسم الأول بطريقة معينة عمداً، حيث نراه في البرية دون فرصة لمساحات شاسعة من الحوار، وبالتالى ظننت أنه من الأفضل أن يكون الرجل الذي يتحدث أقل لأن ذلك يبدو وكأنه يفكر أكثر، وكان هذا هو المقصود من ذلك".

وأكمل كافيل حديثه قائلا: " ولكن بمجرد أن يتفاعل مع سيريلا، و الويتشرز ومع هؤلاء الناس الذين يعرفهم بالفعل، رأيت أنه يجب السماح له أن يكون متفلسفاً، ومفكراً، لأن هذه حقيقته، حيث إنه ليس مجرد وحش كبير عجوز ذي شعر أبيض فقط".