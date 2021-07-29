شكرا لقرائتكم خبر عن نقل بوب أودينكيرك إلى المستشفى أثناء تصوير Better Call Saul.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن نقل النجم العالمي بوب أودينكيرك، إلى المستشفى بعد سقوطه مغشياً عليه في كواليس تصوير مسلسله الجديد Better Call Saul، والذي يجسد فيه شخصية المحامي المحتال شاول جودمان.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم صاحب الـ 58 عاماً، لم يكشف التقرير الخاص بحالته الصحية وقال التقرير أنه غادر التصوير في نيومكسيكو بسيارة اسعاف لتلقي الرعاية الصحية.

ويصور المحامي المحتال شاول جودمان في مسلسل "Better Call Saul" الذى يعد استكمالاً لشخصيته في المسلسل الشهيرة "Breaking Bad"، ويسلط "Better Call Saul" الضوء على تحول الشخصية من جيمي ماكجيل ذي الميول الإجرامية إلى محامي الدفاع الجنائي شاول،

وترشح أودينكيرك عن دوره في "Better Call Saul" لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني درامي، وأربعة ترشيحات لجائزة إيمي لممثل رئيسي بارز في مسلسل درامي.