شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس يفاجأ جمهوره بوزن زائد بسبب فيلمه الجديد بعد 3سنوات على الجوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول كبير قام به الممثل خواكين فينيكس بسبب دوره الجديد في أحدث أعماله السينمائية Disappointment Blvd الذى يقوم بتصويره حالياً، مثلما ظهر خلال الصور التي التقطت له خلال كواليس الفيلم بشوارع مونتريال داخل كندا..



خواكين فينيكس

وذلك بعدما ظهر خلال الصور بوزن زائد للغاية وشعر لونه أبيض، وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد أن خواكين فينيكس فاجأ جمهوره بهذا اللوك بعد ثلاثة سنوات من ظهوره بنحافة شديدة حينما قام بتصوير دور الجوكر وفقد وقتها 52 كيلو من وزنه ليلائم الشخصية.



خواكين فينيكس فى صورة أخرى

من ناحية أخرى أعلنت شركة "ورنر بروس" الأمريكية، الشهر الماضى عن بدء تنفيذ الجزء الثاني من فيلم Joker "جوكر"، وحسب موقع deadline يعود المخرج تود فيليبس لإخراج وتأليف الجزء الثاني، بالتعاون مع بطل السلسلة خواكين فينيكس.



خواكين فينيكس فى فيلم الجوكر ورغم تردد الجمهور في استقبال الخبر، إذ يرى البعض أن جزءًا واحدًا كان كافيًا ولا يحتاج إلى تتمة، لكن خبر عودة المخرج الأصلي أضاف حماسة واطمئنانا للمتشككين.

خواكين فينيكس بين الجوكر وفيلمه الجديد وذكر الموقع أن شركة إنتاج الفيلم قررت بشكل مباشر طرح جزء ثانٍ، في أعقاب النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول، وقال المخرج، إن فكرة طرح جزء ثاني فرضت نفسها بشدة، إذ لا يمكن تجاهل كل هذا النجاح، سواء من الناحية المادية أو الجماهيرية.

وأضاف: "عرضت الفكرة على خواكين فينكيس بمجرد انتهاء الفيلم، لمعرفة إذ كان مهتمًا أم لا، لأن وجوده من شأنه أن يصنع فيلمًا أو يهدم الفكرة في مهدها، حينها أبدى موافقة مبدئية".

وذكر المخرج أن لديه فكرة حول قصة الجزء الثاني، إلا أنه لن يكشف أي تفاصيل في هذه المرحلة.