إلهام شاهين وعبير صبري برفقة النجم البرازيلي رونالدينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين بصحبة النجمة إلهام شاهين، ونجم الكرة البرازيلي الشهير رونالدينيو.

الصور كانت ضمن احتفالية أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، للتضامن مع مصابي انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع العام الماضي.

وحرص رونالدينيو على التواجد في العاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام، تضامنا مع الشعب اللبناني.

من ناحية أخرى شاركت عبير صبري في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل "موسى"، وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.