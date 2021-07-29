موعد ومكان عزاء والد الشاعر الغنائي محمد مصطفى مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر محمد مصطفى مالك عن موعد ومكان عزاء والده الذي توفي صباح اليوم الخميس، موضحا إنه من المقرر إقامته مساء اليوم عقب صلاة المغرب في منزل العائلة بشارع غانم عبد الرحيم في منطقة جليم بالإسكندرية.

محمد أعلن عن الموعد والمكان عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب :" توفي إلى رحمة الله أبويا المهندس مصطفى إسماعيل، شقيق كل من دكتور محمد إسماعيل حامد، و دكتور سيد إسماعيل حامد، و الأستاذة سامية إسماعيل".

صلاة الجنازه اليوم الخميس الموافق ٧/٢٩ بعد صلاة العصر بمسجد نور الإسلام آخر شارع الإسعاف باكوس، وسوف يتم الدفن بمدافن أبو النور".

وأضاف:" والعزاء بعد صلاة المغرب بالمنزل، عنوان المنزل 10 ش غانم عبد الرحيم جليم متفرع من الإذاعة، نسألكم الدعاء والفاتحة".

الشاعر محمد مصطفى مالك غنت من كلماته مؤخرا الفنانة رنا سماحة أغنية "7 رجالة" التي حملت إسم ألبومها، وسبق وتعاون مع الفنان لؤي أغنية "الليلة سهرانين"، والمطربة نادية مصطفى "مالي"، والمطرب محمد رشاد "دلع"، وغيرهم.