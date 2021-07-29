فن ومشاهير

فيديو.. تمارين قاسية لدينا الشربيني داخل الجيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري" داخل "الجيم".
وظهرت "دينا" وهي تقوم بأداء التمارين الصعبة، كما تداول عدد من جمهورها مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشارك دينا الشربيني في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك بالفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذي يعرض حاليا بالسينمات.
والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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