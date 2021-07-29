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فريق يوفنتوس يدخل العزل الصحي بعد إصابة أحد لاعبيه بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي،اليوم الخميس، عن دخول الفريق الأول للعزل الصحي بعد إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس .

وقال النادي في بيان ”بناء على الاتفاق مع هيئة الصحة المحلية، دخل الفريق للعزل اعتبارا من اليوم“.

وأضاف البيان أن أصحاب النتائج السلبية للاختبارات يمكنهم التدريب بانتظام، لكن لن يسمح لهم بالتواصل مع أي شخص خارج الفريق.

وشارك رفيعة الدولي التونسي البالغ عمره 22 عاما في مباراة واحدة مع الفريق الأول منذ قدومه من أولمبيك ليون في يوليو/ تموز 2019.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المدرب ماسيمليانو أليغري مع مونزا وديا بعد غد السبت، قبل مواجهة في كامب نو في آخر مباراة ودية قبل الموسم الجديد في الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

ويسعى يوفنتوس لاستعادة لقب الدوري من إنتر ميلان، وسيبدأ المهمة بمواجهة أودينيزي خارج أرضه في الـ 22 من أغسطس/ آب المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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