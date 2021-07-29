شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أزمة حمو بيكا مع المرور بسبب السيارة الدهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة العطارين بالإسكندرية واقعة ضبط سيارة مغنى المهرجانات حمو بيكا بعد ترك سيارته فى الطريق العام ومكان غير مخصص لتواجد السيارات مما دفع ضابط المرور النقيب شاهر قمره بوضع الكلابشات فى السيارة وتحرير مخالفة. ويقدم " الخليج 365" 10 معلومات عن أزمة حمو بيكا مع المرور بسبب السيارة الدهب: 1- ركن السيارة فى شارع حيوى بمنطقة العطارين وتركها مدة زمنية. 2- شاهدها ضابط المرور وأمر بكلبشتها لحين عودة صاحبها. 3- عاد حمو بيكا وأراد إنهاء الأزمة بإزالة الكلابشات ولكنه فوجئ بالضابط يطلب منه الرخص. 4- لم يمتلك حمو بيكا رخص ساريه للسيارة. 5- حرر الضابط مخالفات مرورية وطالبه بتسديدها. 6- ارتكب حمو بيكا مخالفات ركن سيارة فى الممنوع. 7- عدم وجود رخصة سارية. 8- تغيير لون السيارة وتغيير ملامحها. 9- وضع زجاج ملون مخالفة لقوانين المرور. 10- المشاجرة مع رجل مرور وتم تحويلها للنيابة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه.