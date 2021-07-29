شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني في وصلة تدريب داخل الجيم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التواصل مع الجمهور تحرص الفنانة دينا الشربينى باستمرار على التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ومشاركة أعمالها والطرق التى تحافظ بها على لياقتها من خلال المواظبة على التدريبات البدنية.

دينا الشربيني خلال التدريب



دينا الشربيني داخل الجيم

وظهرت الفنانة دينا الشربيني، وهى تؤدي تدريبات رياضية قوية داخل الجيم وشاركت جزء من التدريبات في صور على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، حيث قامت برفع أكثر من حجم مختلف من الأثقال، والتدريب بأكثر من طريقة من خلال الوقوف والجلوس أرضا أثناء حمل الأوزان.



تدريب دينا الشربيني



دينا الشربيني فى التدريب

وعلى جانب آخر، رشح المخرج أحمد الجندى، الفنانة دينا الشربينى لتجسد دور البطولة النسائية أمام النجم محمد إمام فى فيلمه الجديد "أنتيم مراتى"، من تأليف وائل عبد الله، وهو اسم مؤقت وسيتم تغييره خلال الفترة المقبلة، والمقرر انطلاق تصويره فى أغسطس المقبل بعد انتهاء تعاقدات الفنانين المشاركين، والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية الممزوجة بالأكشن.



دينا الشربيني

وتشارك دينا الشربينى فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذى يعرض حاليًا فى جميع دور العرض السينمائية، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وشيكو وشيماء سيف وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.