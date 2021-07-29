شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان متعدد الألوان وقبعة بيضاء في أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة ياسمين صبري، على مشاركة جمهورها أحدث صور من رحلاتها داخل مصر وخارجها، فضلا عن إطلالاتها المتجددة باستمرارالتي تخطف بها الأضواء وتلقى إعجاب متابعيها وتتصدر بها الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت ياسمين صبري مجموعة صور جديدة تشارك بها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل متعدد الألوان.



اطلالة ياسمين صبرى

وخطفت النجمة ياسمين صبري، الأنظار بآخر اطلالاتها بعد ظهورها بفستان طويل به أكثر من لون وارتدت عليه حذاء مزين زاد من أناقة ظهورها، وكلاتش باللون البرتقالي، وتسريحة شعر تليق مع اطلالاتها الرائعة، كما ارتدت اكسسوارات مكونة من كوليه، وأسورة، وخاتم، وحلق، إضافة إلى نظارة شمسية، وقبعة باللون الأبيض.



ياسمين صبرى بالقبعة البيضاء

وكانت قد جذبت النجمة ياسمين صبري الأنظار، بعد نشرها مجموعة من الصور على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت في 10 إطلالات مختلفة بجوار البحر في مدينة روما التي تقضى فيها العطلة الصيفية، وتميزت إطلالتها بالأناقة وبتسريحات شعر مختلفة وغير معتادة.



ياسمين صبرى بفستان انيق



اطلالات ياسمين صبرى

وقبل ذلك ياسمين صبرى قد حذرت مؤخرًا، من حساب مزيف يحمل اسمها عبر موقع التواصل فيس بوك، ويستغل الكثير من صورها ومنشوراتها لخداع الجمهور والمتابعين، حيث كانت أخر منشوراته منذ دقائق لصورة لها فى أوروبا.



ياسمين صبرى

وحرصت ياسمين صبرى على توعيه متابعيها وجمهورها، من الحساب المزيف الذى يمتلك 2.7 مليون متابع، وكتبت على حسابها عبر تويتر الموثق "لا يوجد لدى حسابات على فيس بوك، ده حساب مزور، وأنا هقفله".