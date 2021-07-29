شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصطفى كامل يطرح أول أغنيات ألبومه "وجع قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان مصطفى كامل، اليوم الخميس، أول أغنيات ألبومه الجديد "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

وحل مؤخرا مصطفى كامل ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وكشف خلال الحوار مشواره مع كبار النجوم أمثال محمد فؤاد وبهاء سلطان وهانى شاكر.

وقال مصطفى كامل بدايتى الفنية كانت عام 88 فى مسرح الجامعة، لكن تعتبر البداية الحقيقية عام 90 عندما قدمت أغنية "أمشى" والتى أعادت الوتريات لمصر مرة أخرى، فكانت أولى خطواتى الفنية هى تحول لشكل الموسيقى فى مصر، وأنا انتمى لفترة التسعينيات، وكان المناخ العام لهذه الفترة شريط الكاسيت والسي دى والبوستر وكل هذا المناخ تغير فى الوقت الحالى وأصبح المتحكم فى المقام الأول هى أدوات الديجيتال، وحتى تلك الأدوات أصبح فيها تزوير من حيث شراء مشاهدات أو غيره، فكل هذا ليس مناخنا، لذا فأنا أقدم المنتج الفنى للجمهور الذى يحبنى الذى يعلم جيدا أننى لم أشتر نجاحى يوما، فالعلاقة الوحيدة بين الفنان وجمهور هى المادة التى يقدمها له، فالمادة الإعلامية ستأتى من خلال أعمالى فقط.

وعن سؤاله عن سبب نجاح أغانى المهرجانات وانتشارها قال إذا تحدثنا عن سبب انتشارها فعلينا أن نعود لأغانى زمان على سبيل المثال أغنية كداب مغرور للفنان محمد فؤاد، فكان الهدف من كتابة هذه الأغنية فى شريط "الحب الحقيقى" هو وجود أغنية "فريحى" وكان هدفنا أنا وناصر وفؤاد فى هذه الأغنية أن تكون هى الأغنية "الهيد"، لكن كان يحكمنا بعض المعاير وهى المصنفات الفنية التى تمنعنا من قول أى لفظ خارج، فكان هدفنا الأساسى عمل أغنية "تكسر الدنيا"، وكنا نأخذ الأغنية الهيد فى الديسكوهات كنوع من اختبار نجاحها، فالشىء السوقى دائما ناجح