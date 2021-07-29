يحيى الفخراني يعود للمسرح بـ"ياما في الجراب يا حاوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود الفنان المصري يحيى الفخراني للمسرح بعرض جديد يحمل اسم "ياما في الجراب يا حاوي".

المسرحية من إنتاج "كايرو شو" ويبدأ عروضها في 17 أغسطس المقبل، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وبعد 6 عروض تعود أسرة العمل إلى القاهرة، لتقديم العرض على حشبة مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس بداية من 26 أغسطس المقبل.



وتعد "يا ما في الجراب يا حاوي" العمل الثاني ليحيى الفخراني مع "كايرو شو" حيث قدم معهم من قبل مسرحية "الملك لير"، التي شارك في بطولتها الراحل فاروق الفيشاوي.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، فإنها تضم جميع عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

مسرحية" ياما في الجراب يا حاوي " عن رائعة بيرم التونسي والحان أحمد صدقي، وإخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولة العرض بجانب يحيى الفخراني، إياد نصار والمطرب محمد الشرنوبي والمطربة كارمن سليمان، وشريف دسوقي، وسما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبني ونس وعلاء قوقة.

وأشراف على إنتاج مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" أشرف عبد المعبود، وكتب أشعار البداية والنهاية حسن المهدي، وقامت بتصميم الاستعراضات رشا مجدي.