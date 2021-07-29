تأجيل فيلم "مارلين مونرو" المنتظر.. استغرق العمل عليه 11 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة البث الإلكتروني نتفليكس تأجيل طرح فيلم مارلين مونرو المنتظر للنجمة آنا دي أرماس، إلى عام 2022.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، بدأ تنفيذ فكرة فيلم السيرة الذاتية Blonde منذ عام 2010، مستلهمًا قصة النجمة الشهيرة مارلين مونرو من رواية للكاتب جويس كارول أوتس تحمل الاسم نفسه، صدرت عام 2000.

وذكر الموقع، أن الفيلم الذي طال انتظاره تعرض للتأجيل مجددًا، دون تحديد موعد معين لصدور العمل.

الفيلم من بطولة آنا دي أرماس، التي تلعب دور مارلين مونرو، وأدريان برودي وبوبي كانفال، وكلاهما يقومان بدور زوجي مارلين: آرثر ميلر وجو ديماجيو.





وأضاف الموقع، أن بداية العمل على الفيلم تضمنت أسماء مختلفة للقيام بدور مارلين مونرو، إذ كان من المفترض أن تلعب الممثلة جيسيكا تشاستاين أو ناعومي واتس دور البطولة، لكنهما قررا الانسحاب من الدور؛ ليذهب الدور أخيرًا للنجمة آنا دي أرماس.

وقال مخرج الفيلم، أندرو دومينيك: "إن الفيلم سوف يختبر أفكارا مختلفة تٌعرض من وجهة نظر الممثلة"، كما يتوقع أن يحظى بحرية إبداع لتنفيذ الفيلم، خاصة مع طول مدة العمل عليه".