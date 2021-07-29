برلمان الصومال.. انتخاب أول سيناتور في مجلس الشيوخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقب انتظار دام 9 أشهر، انطلقت الانتخابات التشريعية الصومالية بشكل جزئي، الخميس، واٌنتخب أول "سيناتور" في البرلمان الجديد.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الصومالية غير المباشرة، في مدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبلاند المؤقتة جنوبي البلاد.

وينتخب أعضاء برلمان ولاية جوبلاند، اليوم، 4 نواب لتمثيل كسمايو في مجلس الشيوخ الاتحادي، من أصل 8 مرشحين رجال وامرأة واحدة.

وأعلنت لجنة انتخابات ولاية جوبلاند المحلية انتخاب السيد إلياس بدل غبوسي في أول مقعد لمدينة كسمايو، بعد حصوله على 55 صوتا مقابل 17 صوتا لمنافسه محمود أحمد، من أصل 73 صوتا.

وبذلك، بات غبوسي أول سيناتور صومالي في البرلمان الجديد.

وبحسب لجنة الانتخابات، من المقرر استكمال انتخاب المقاعد الثلاثة المتبقية اليوم، لكن من الممكن أن يتأجل انتخاب مقعدين إلى السبت المقبل، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"

وقال مسؤولو لجنة انتخابات جوبلاند المحلية إن رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية الصومالية محمد حسن عرو ورئيس لجنة حل الخلافات وأعضاء من اللجنتين، يتواجدون في مقر برلمان ولاية جوبلاند لمراقبة نزاهة سير العملية الانتخابية .



وأصبحت ولاية جوبلاند أول ولاية تطلق عملية الاقتراع في الصومال فيما لم تبدأ الولايات الأربع الأخرى الإجراءات حتى الآن، لكن من المقرر أن تنطلق الأسابيع المقبلة.

وأشاد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الذي يقود المرحلة الانتقالية ببدء الانتخابات، لافتا إلى ضرورة إسراع الولايات الأخرى في الاستحقاق التشريعي في غرفتي البرلمان .



ومجلس الشيوخ الصومالي هو الغرفة العليا للبرلمان ويتكون من 54 عضوا موزعين مناطقيا كالتالي: 11 لمنطقة أرض الصومال، و11 لبونتلاند، 8 لجوبلاند، 8 لغلمدغ، 8 لهيرشبيلى و8 لجنوب غرب الصومال.



ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق أعضاء البرلمانات المحلية للولايات الصومالية الخمس، ويصل مجموع عددهم 413 نائبا.

والسبت الماضي، كشفت لجنة الانتخابات الصومالية الفيدرالية، في بيان، تفاصيل وترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية؛ حيث ينص الجدول على تقديم قوائم المرشحين لمجلس الشيوخ ما بين 17-23 يوليو/تموز الجاري.

بينما يتم إعلان واعتماد القوائم النهائية في 24 يوليو/تموز، في حين ستستمر الانتخابات ما بين 25-28 من الشهر الجاري، على أن تحل النزاعات والخلافات ما بين 29-31 يوليو/تموز.