بعد لفظ لوسي الخارج.. أول إجراء من نقابة المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة لوسي تريند مواقع التواصل، عقب ما أثارته من جدل بعد مشاركتها بالغناء في حفل أقيم مساء أول أمس بالساحل الشمالي، وذلك بسبب تكرارها "لفظا خارجا" أثناء الغناء والرقص.

مصادر في نقابة المهن الموسيقية في تصريحات لمصراوي، قالت :"نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، طلب مشاهدة الفيديو الخاص بالحفل، بعد ما أثير حوله، ويتم حاليا بحث الموضوع، قبل اتخاذ أي إجراء".

وتعرضت الفنانة لوسي للهجوم على صفحة فيسبوك الخاصة بالملهى الذي أقيم به الحفل، إذ جاءت التعليقات كالتالي :"ده اللي اسمه جنان ، وقلة قيمة على كبر"، و"عادي كده ؟!"، و"دي لوسي معقول؟".

وكتب أخر"إيه دي مطربة آخر الزمان"

المستشار علاء عامر "مستشار نقابة المهن الموسيقية" من جهته في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، قال :"حتى الآن لم تصلنا شكوى رسمية بخصوص ماحدث من الفنانة، وفي حالة وصول الفيديو مصحوبا بالشكوى يتم الحديث عن الإجراء القانوني".

الفنانة لوسي تنتظر عرض فيلم "تسليم أهالي"، الذي تشارك فيه مع أبطاله ، دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، والفنانة دلال عبد العزيز التي تخضع للعلاج في إحدى المستشفيات منذ شهر مايو الماضي إثر معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا.