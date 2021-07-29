هذا ما حققه فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بعد ٣ أسابيع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق الفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" إيرادات قدرها ٢٩ مليون ٢٣٢ ألف ٩٨ جنيه، وذلك بعد ٣ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع ٤ أفلام أخرى، هي: "العارف"، "ديدو"، "أحمد نوتردام"، "مش أنا".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪؜، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي