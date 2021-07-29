خاص.. هل تخلت شريهان عن حلمها بتقديم "رابعة العدوية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تقديم شخصية "رابعة العدوية" في مسلسل درامي حلم شغل بال الفنانة شريهان منذ 19 عامًا، وكان من المقرر تقديمها ضمن مشروع 13 مسرحية، تعاقدت عليها النجمة العائدة بعد غياب، وبعد عرض "كوكو شانيل" كان السؤال هل تخلت شريهان عن حلمها؟

الكاتب مدحت العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "أنا انتهيت من كتابة "رابعة العدوية" بالفعل للمسرح، وإذا فضلت الفنانة شريهان تقدمها في مسلسل درامي، بالتأكيد يسعدني ذلك، ولكن الأمر لم يحسم بعد".

شريهان كانت قد بدأت في عام 2002 الإعداد؛ لتقديم مسلسل بعنوان (عازفة الناي) كتبه الشاعر الراحل عبدالسلام أمين، ويروي من خلاله قصة حياة سيدة العشق الإلهي رابعة العدوية، قبل توقف العمل بسبب إصابة بطلة المسلسل شريهان بالسرطان.

وبعدها بسنوات، تم الإعلان مجددًا عن شراء المنتجة إسعاد يونس حقوق مسلسل "رابعة العدوية"، وأكدت الفنانة شريهان في تصريحات لها إنها بدأت في خطوات التحضير والتجهيز مع المخرج جمال عبدالحميد، ومصمم الاستعراضات عادل عبده، والموسيقار الراحل عمار الشريعي، وقتها، ومهندس الديكور صلاح مرعي، ومصممة الملابس د. سامية عبدالعزيز، ولكن مع ذلك تحول المشروع إلى حلم مؤجل.

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها: "آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجي وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.