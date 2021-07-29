خاص قبل طرحها.. هل تقصد روبي الإساءة بأغنية "أمك وأبوك" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة روبي عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، عن استعدادها لطرح أغنية بعنوان "أمك وأبوك" ، الأثنين المقبل عبر قناتها الرسمية في موقع فيس بوك.

المنتج محمد رشيدي "المشارك في إنتاج الألبوم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" كان من المقرر حسب ما سبق وأعلن طرح أغنية بعنوان "على سهوة" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان الملحن بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، قبل أن يتم الاستقرار على طرح أغنية "أمك وأبوك" المهداة لكل أم وأب، وهي عن البر بالوالدين، وليس مقصود بها الإساءة بالعكس فهي تحمل مضمون، ومن كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وهندسة صوتية ماهر صلاح".

الشاعر مصطفى حسن من جهته كشف كواليس تسجيل الأغنية، وقال :"تم تسجيل أغنية "أمك وأبوك" في يناير الماضي تقريبا، بعد أن نالت إعجاب روبي، وهي واحدة من أغنيتين كتبتهما لها ، إذ سبق وسجلت أغنية بعنوان "حياتي" من كلماتي، وألحان حمزة، وتوزيع توما، قبل أن يتم الاستقرار على طرح الأولى في البداية".

وتعاقدت روبي مؤخرا مع المنتج محمد رشيدي على طرح ميني ألبوم يضم 5 أغنيات، تعاونت فيها مع الشعراء مصطفى حسن، وصابر كمال، والملحنين بلال سرور، وحمزة، ومحمد يحيي، والموزعين، أحمد عادل، وأمين نبيل، وهاني يعقوب، وتوما، وأحمد إبراهيم.

وتستعد الفنانة روبي لتقديم ثاني حفلاتها في الساحل الشمالي، بمشاركة المطرب محمود العسيلي ، ويقام الحفل مساء الجمعه 6 أغسطس في العلمين الجديدة.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز عبر إحدى المنصات الإليكترونية، وقسمت إلى 3 فئات، وهي 500، و1000، و2000، مع التأكيد على منع الحضور لمن هم أقل من 15 سنة.