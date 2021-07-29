توفي في حادث سير.. رانيا فتح الله تعلن وفاة زميلها خلف علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة رانيا فتح الله وفاة زميلها خلف علي "سكرتير قسم المسرح في كلية الآداب جامعة الإسكندرية"، إذ توفي فجر اليوم إثر حادث سيارة.

رانيا نعت الراحل عبر صفحتها في موقع فيس بوك، وكتبت: "لا حول ولا قوه إلا بالله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفي فجر اليوم الزميل المحترم الخلوق الأستاذ خلف علي سكرتير قسم المسرح إثر حادث سيارة.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.. خبر صادم مع السلامه يا خلف".

رانيا شاركت مؤخرًا في مسلسل"ولاد ناس"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، صبري فواز، وفاء صادق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرين.