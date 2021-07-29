هنيدي قبل عرض الأنس والنمس:"لازم تشتغل أكتر علشان الجمهور يحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان محمد هنيدي، في مُداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إنه يشعر بالقلق قبل أيام من عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" في دور العرض بداية من 4 أغسطس المقبل.

وأوضح: "قلقان القلق الصحي لأنه من أهم الحاجات وأصعبها في نفس الوقت هو الجمهور اللي بتفضل عامل حسابه طول ما أنت بتشتغل، والجمهور ليجدد ثقته ويحبك لازم تشتغل أكثر وبجهد أكبر".

وأضاف "هنيدي" لبرنامج "يحدث في مصر"، أن فيلم "الإنس والنمس" تم تنفيذه بشكل جيد جدًا، مؤكدة أن الفيلم أيضًا يضم نجوم كبار مثل الفنانة منة شلبي، وصابرين، وعمرو عبد الجليل، وسليمان عيد، ومن إخراج شريفة عرفة.