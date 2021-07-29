مصر.. القبض على الطبيب المتسبب في تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:21 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلنت السلطات المصرية، إلقاء القبض على الطبيب المتسبب في تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد مداهمة عيادة يمتلكها دون ترخيص.

مصادر أمنية قالت لوسائل الاعلام: إن “الطبيب اشتهر مؤخراً نتيجة الترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق من أجل إجراء عمليات تجميل للسيدات مقابل حصولها على نسبة من الطبيب”.

وأكدت المصادر أن “زوجة لاعب كرة القدم السابق عملت مع الجراح عن طريق السمسرة بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي”، لافتة إلى أن “عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد الطبيب بسبب عدد من العمليات الجراحية الفاشلة التي قام بإجرائها لهم”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعاني من أزمة صحية منذ نحو 10 أيام، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وتدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأصدر توجيها، بشأن ياسمين عبدالعزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد كل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا”.