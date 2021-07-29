شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يهنئ فريق "واما" على أغنية "نجمة معدية":ألف مبروك لأصدقاء الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم تامر حسني، رسالة تهنئة إلى فريق واما بعد طرح أحدث أعمالهم الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، ونشر تامر حسني مقطع من الاغنية على حالته الخاصة بموقع "انستجرام"، وهنأ أعضاء واما قائلا: " ألف مبروك لأصدقاء الطفولة والفصل الدراسي بالكونسيرفتوار، حبايب قلبي نجوم فريق واما".

وأضاف الفنان تامر حسني، في رسالته تهنئة القائمين على إنتاج أغنية "نجمة معدية": " وألف مبروك نجوم ريكورد الغاليين والمنتج الكبير ياسر خليل، بالتوفيق والنجاح".



تامر حسني على انستجرام

وطرح فريق واما أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

كما سبق وأهدى فريق "واما" الغنائى أبطال قناة السويس أغنية جديدة لهم، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينة الجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعة وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى.

ويقول أول مطلع من الأغنية: أحلى انتى وانتى أحلى.. ياللى شكلك من ملامحنا.. تؤمرينا وننفذ كدا ونلبى الندا ولا حاجة تزاحمنا.. لما قلنا اه عملنا كله من مجهودنا ومالنا".