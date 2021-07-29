شكرا لقرائتكم خبر عن مارى باي باي .. من سجن النساء إلى أشهر كومبارس فى السينما ..صاحبة أجمل إفيهات وحركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 29 يوليو، مع يوم ميلاد أشهر كومبارسات السينما المصرية "مارى باى باي"، أشهر من قدمن أدوارا كوميدية صغيرة فى العديد من الأفلام الكلاسيكية، كما اشتهرت بدور فتاة الليل الدميمة، وحققت نجاحات كبيرة فى الأعمال التى شاركت بها، فى السطور التالية أبرز المعلومات عنها:



مارى باى باى

- اسمها الحقيقى بهيجة محمد على وولدت فى 29 يوليو 1917.

- كانت تعمل فى بداية حياتها فى سجن النساء وتزوجت من سجان ثم انفصلت عنه كما عملت راقصة فى الأفراح.

- اتجهت للسينما بعد أن اكتشفها يوسف وهبى إذ كان يصور فيلم المهرج الكبير وطلبت منه أن تمثل فأسند لها أحد الأدوار، وبعدها ضمها لفرقة رمسيس المسرحية.

- شاركت فى المسرح مع ثلاثى أضواء المسرح و فؤاد المهندس، واشتهرت بدور فتاة الليل الدميمة.

- من أهم أدوراها أفلام كيلو 99 وعاشور قلب الأسد و إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين وكان آخر أعمالها فيلم (حب من ثلاثة أطراف) .

لها العديد من المواقف والإفيهات أشهرها في فيلم مطاردة غرامية عندما شاهدها الفنان عبد المنعم مدبولى وقال لها " لمواخذة يا خالتى"

- توفيت 5 أكتوبر عام 1997 عن عمر يناهز 80 عامًا.