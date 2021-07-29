مي عمر تكشف إصابتها بـ"مرض مفاجئ".. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية مي عمر إصابتها بـ"مرض مفاجئ" أثناء وجودها في الساحل الشمالي لقضاء إجازتها في مصر.

وأكدت مي عمر أنها خضعت على أثره للعديد من الفحوصات وأن الألم بدأ ينخفض تدريجيا.

ونشرت عمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع "أنستقرام" صورة لها، مؤكدة أنها أصيبت بمرض مفاجئ منذ حوالي 14 يوما، أثناء وجودها في الساحل الشمالي، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض.





وأضافت أن الأصدقاء طالبوها بالعودة إلى القاهرة للعلاج هناك وللاطمئنان على حالتها الصحية، بسبب خطورة الوعكة الصحية التي أصابتها، موضحة أنها كانت متعبة للغاية ومريضة ولا تستطيع العودة إلى القاهرة.

وقالت إنها قررت أن تتلقى العلاج في الساحل الشمالي، وزارت إحدى العيادات التي اهتمت بحالتها الصحية، وقدم الأطباء لها الرعاية اللازمة، مؤكدة أن عددا من الأطباء المؤهلين والأكفاء قاموا بزيارتها في منزلها، وقدموا لها الاستشارات الطبية اللازمة واطمأنوا على حالتها الصحية.

وكانت مي عمر ردت، أخيرا، على الأنباء التي تحدثت عن تنازلها عن أجرها في مسلسل "نسل الأغراب"، في محاولة لحل الأزمة التي يواجهها زوجها المخرج محمد سامي. وسخرت مي عمر من هذه الأنباء.

وفوجئ الجميع بإعلان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب"، بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.