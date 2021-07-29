ضبط الطبيب المتسبب في تدهور حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصادر أمنية مصرية القبض على الطبيب المتسبب في تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد مداهمة عيادة يمتلكها دون ترخيص.

ونقلت "صحيفة أخبار اليوم" المصرية، عن المصادر، قولها إن "الطبيب اشتهر مؤخراً نتيجة الترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق من أجل إجراء عمليات تجميل للسيدات مقابل حصولها على نسبة من الطبيب".



وأضافت المصادر أن "زوجة لاعب كرة القدم السابق عملت مع الجراح عن طريق السمسرة بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي"، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد الطبيب بسبب عدد من العمليات الجراحية الفاشلة التي قام بإجرائها لهم.

وتعاني الفنانة ياسمين عبدالعزيز من أزمة صحية منذ نحو 10 أيام، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وتدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأصدر توجيها، بشأن ياسمين عبدالعزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد كل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".

كما أكد وائل عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن ياسمين عبدالعزيز حالتها مستقرة إلى حد ما بفضل رعاية الأطباء ودعاء الجمهور، لكنها ما زالت تشعر بالتعب.

وأضاف أنها ستخرج من المستشفى خلال أسبوع أو 10 أيام.