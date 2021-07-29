شكرا لقرائتكم خبر عن حسن البارودى قال له: "لسه بدرى يابيه".. حكاية أول عمل تلفزيونى ليوسف وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدايات التلفزيون كان الأمر غير معتاداً لمعظم النجوم الذين سبق وتعاملوا مع السينما والمسرح ، فلم يكن مألوفاً التعامل مع 3 كاميرات بدلاً من كاميرا واحدة، كما لم يكن علم المونتاج قد تطور كما هو الأن، وكانت الأعمال التلفزيونية يتم تصويرها فى شوط واحد وإذا حدث خطأ من فنان أثناء التصوير يتم إعادة المشاهد من بدايتها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 وخصصت خلاله المجلة عدداً من الموضوعات للاحتفال بالذكرى الأولى لميلاد التلفزيون، تحدثت المجلة عن مواقف عدد من نجوم الفن عندما وقفوا أمام كاميرا التلفزيون لأول مرة، وعن المواقف المحرجة التى حدثت مع بعضهم.

وكان من بين هذه المواقف ما حدث مع الفنان الكبير يوسف وهبى فى أول تمثيلية سجلها للتلفزيون وكان يشارك فيها الفنان الكبير حسن البارودى.

وكان من بين مشاهد التمثيلية وفى أخر هذه المشاهد مشهد يتحدث فيه يوسف وهبى بالتليفون، وأثناء التسجيل اتجه الفنان الكبير ناحية التليفون قبل أن تحين اللحظة المناسبة لهذا المشهد ، وتنبه زميله حسن البارودى، فقال له بصوت منخفض :" لسه بدرى يابيه"، وهنا صرخ المخرج :"مين اللى اتكلم ؟ استووب"، واضطر لإعادة التسجيل من بداية الحلقة ، وكاد يوسف وهبى ان يثور ويغضب لولا أنه تمالك اعصابه لأنه السبب فى هذه الغلطة، ومن يومها حرص الفنان الكبير على حفظ الأدوار جيداً ، وألا يخطئ فى "الميزانسين" ، حتى لا تتكرر مأساة أول تمثيلية.