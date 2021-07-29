"الراحة لا تقدر بثمن".. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "هيفاء" في الصور بإطلالة أنيقة باللون الذهبي، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

فيما علقت "هيفاء" قائلة: "الراحة لا تقدر بثمن.. فأغلق النافذة التي تؤذيك.. مهما كان المنظر جميلا".

يذكر أن الفنانة اللبنانية أحيت الشهر الماضي حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور حشد كبير من جمهورها، وقدمت "هيفاء" خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.

كما تنتظر هيفاء وهبي خلال الفترة المقبلة، طرح أحدث أفلامها "أشباح أوروبا" ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن.