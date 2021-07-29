بعد أسبوعين بدور العرض.. "العارف" يتجاوز ٣٣ مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، إيرادات قدرها ٣٣ مليون ٨٤٤ ألف ٤٤٠ جنيه، وذلك بعد أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع ٤ أفلام أخرى هي: "أحمد نوتردام"، "ديدو"، "ماما حامل"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪؜، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح، كارمن بصيبص، ركين سعد، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.