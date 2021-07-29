هبة مجدي.. تعلمت الباليه وزوجها مطرب شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة الشابة هبة مجدي بعيد ميلادها الـ 33، أمس الأربعاء 28 يوليو.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن هبة مجدي:

- ولدت في القاهرة يوم ٢٨ يوليو عام ١٩٨٨.

- تخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي.

- درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

- متزوجة من المطرب محمد محسن، ولديها طفلة وحيدة تدعى "دهب".

- كان أول أعمالها التليفزيونية مسلسل "العيد ألوان" من إخراج محمد رجائي، وكانت طفلة حينها، ثم شاركت في مسلسل "عائلة مجنونة جدًا".

- دخلت الفن بعد التحاقها بدار الأوبرا تحت قيادة الدكتور جمال سلامة، ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام، ثم اشتركت في مسلسل "بوجي وطمطم"، و"فوازير عمو فؤاد" وكان ذلك في الفترة بين 1998 حتى 2003.

- أعلنت مؤخرًا عدم امتلاكها لأي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي سوى إنستجرام فقط، وطالبت متابعيها بعمل "ريبورتات" لأي حسابات وهمية لها.

- أوضحت بأحد البرامج، أنها تغني وتمثل وترقص، وكانت راقصة بالية في صغرها.

- توفي والدها في شهر أبريل عام ٢٠١٦، وقالت في تصريحات تليفزيونية، إن علاقتها بوالدها قوية جدًا وأنه كان كل حياتها.

- كان آخر أعمالها مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.