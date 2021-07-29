واقعة غريبة أذهلت الأطباء.. ولادة طفلة وبداخل بطنها جنين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

في واقعة غريبة أشبه بالخيال، ولدت طفلة في إسرائيل وبداخل بطنها جنين، في حالة طبية نادرة أذهلت الأطباء، بحسب ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ولدت الطفلة في وقت سابق من هذا الشهر في مستشفى “أسوتا” في أسدود، حسبما أعلن المستشفى.

وكانت الفحوصات والموجات فوق الصوتية في المراحل المتأخرة من الحمل قد حددت بالفعل أن معدة الجنين متضخمة، وبعد ولادتها الطبيعية قام الأطباء بفحصها بعناية وتأكدوا من وجود جسم داخل المولودة الجديدة.

وعلى الفور تم إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الإضافية بما في ذلك الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية.

وقال عومر غلوبوس، مدير قسم حديثي الولاة في مستشفى أسوتا: “لقد فوجئنا باكتشاف أنه جنين”.

وأجرى فريق من كبار الخبراء بالمستشفى العملية، وفي النهاية أزالوا كيسين متشابهين من معدة المولودة.

وقال غلوبوس: “نعتقد أنه كان هناك أكثر من واحد (جنين)، وما زلنا نتحقق من ذلك”، مبينا أن “البقايا لم تكن جنينا مكتمل التكوين، بل جنينا نما جزئيا فقط”.

وقال إن الأطباء تمكنوا من رؤية بعض العظام والقلب، “لكنها لا تبدو وكأنها جنين كما تتخيلها”، موضحا أن “هناك عددا من النظريات حول كيفية حدوث مثل هذه الحالات، أحدها أن الحمل يبدأ كتوأم ولكن بعد ذلك يمتص أحد الأجنة الآخر”.

وأضاف: “يحدث ذلك كجزء من عملية نمو الجنين عندما يكون هناك تجاويف تغلق أثناء النمو ويدخل أحد الأجنة مثل هذه المساحة. الجنين في الداخل يتطور جزئيا ولكنه لا يعيش ويبقى هناك”.