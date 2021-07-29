وفاة نجم موسيقى الميرينجي جوني فينتورا

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

توفي مغني ونجم موسيقى الميرينجي خوان دي ديوس "جوني" فينتورا عن عمر ناهز 81 عاما.



وقال ابنه ياندي إن فينتورا توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية في مدينة سانتياجو.

وأعلن لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان الحداد لثلاثة أيام في البلاد لوفاة رجل يراه الكثيرون أعظم مغني ميرينجي، وهو نوع من الغناء الممتزج بالرقص نشأ في البلاد ويضرب بجذوره في هويتها القومية.

وقال أبي نادر في نعيه: "اليوم يشعر كل مواطن في الدومينيكان بأسى عظيم، اليوم جميعنا في حداد. لكننا واثقون أن إرثه الفني سيبقى جيلا بعد جيل".

وذاع صيت فينتورا بعد فوزه في مسابقة إذاعية في خمسينيات القرن الماضي، ثم سجل 105 ألبومات موسيقية خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 50 عاما. وتشمل أهم أعماله "ميرينجيرو استا لا تامبورا" و"باتاكون بيساو".

كمل شغل منصب رئيس بلدية سانتو دومينجو عاصمة البلاد.