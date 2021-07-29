من كانييه ويست إلى جورج كلوني.. مشاهير صرحوا بأكثر الأشياء التي يكرهونها في عملهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرح الكثير من نجوم هوليوود بالكثير من الأشياء المزعجة التي سببتها لهم الشهرة، فهم لا يتمتعون بحياة عادية تبدأ بالاستيقاظ في الصباح وتناول القهوة والذهاب للعمل.

ونجمع في التقرير التالي الأشياء التي يكرهها المشاهير في عملهم:

جورج كلوني – الشهرة

يمقت النجم الشهير جورج كلوني الشهرة، لأنها منعته أن يحيا كأي إنسان طبيعي، وقال في أحد اللقاءات إنه لم يسرْ في الحديقة العامة منذ 15 عاماً ماضية، حتى عندما يغادر البلاد، ويتجه لدولة أخرى مثل إيطاليا لقضاء بعض الوقت بمفرده، يجد المصورين حوله من كل جانب.

ويل سميث – الدعاوى القضائية

عبر مدونة الفيديو الخاصة به، صرح الممثل الأميركي، ويل سميث، بأنه حظي بالحياة، وأيضاً بالشهرة التي طالما أرادها، لكنه يمقت بشدة كمَّ الدعاوى القضائية التي ترفع ضده لمختلف الأسباب، وسخر من الأمر بأنه تتم مقاضاته 15 مرة في العام الواحد.

بيونسيه – الأغاني الفردية

صرحت المغنية الشهيرة، بيونسيه، في فيلمها الوثائقي “Life Is But A Dream”، عبر قنوات HBO، بأن المغنين لا يهتمون سوى بالأغاني الفردية، التي يتم طرحها وبيعها سريعاً، ولم تعد الألبومات ذات أهمية بالنسبة إليهم، وكذلك الحال بالنسبة للمعجبين.

كانييه ويست – عقود الاستعباد

صرح مغني الراب الأميركي، كانييه ويست، عبر تغريدات غاضبة على منصة “تويتر”، بأنه يمقت عقود العبودية في المجال الموسيقي، وطالب محاميه بالتدقيق في عقوده مع الشركات، مثل: “سوني”، و”يونيفرسال”، وقال إنه لن يسمح بأن يتم استعباده مرة أخرى.

سيلينا غوميز – “السوشيال ميديا”

بالرغم من أهمية وسائل التواصل الاجتماعي للمشاهير، فإن المغنية الأميركية سيلينا غوميز قررت ترك هذه المنصات، وصرحت بأنها تجد “السوشيال ميديا” رهيبة، وتريد أن تضع حدوداً زمنية بينها وبين هذه المنصات الاجتماعية.

ليدي غاغا – البيانو

صرحت المغنية ليدي غاغا بأنها تكره البيانو الخاص بها لأنه جعلها نجمة مشهورة، خاصةً في الأوقات التي تشعر فيها بأنها غير راضية عن نفسها، أو تمر بأوقات صعبة.