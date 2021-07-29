بلقيس تشوق جمهورها لعمل مشترك مع سعد لمجرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي، متابعيها وجمهورها لعمل جديد لها، برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد.

ونشر ماهر خوخجي، صاحب شركة “سبوتي لايت” لتنظيم الحفلات الفنية، عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، صورة مركبة بين الفنانة بلقيس والفنان سعد لمجرد، وكتب معلقاً عليها: “صيف سبوت لايت دائماً مختلف ابقوا منتظرين”.

من جهتها، أعادت بلقيس نشر منشور شركة “سبوتي لايت”، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، دون أن تعلق عليه، ليزداد حماس وشوق جمهورها ومتابعيها.

وفي السياق ذاته، كانت الفنانة الإماراتية قد ذكرت متابعيها بأنه قريباً لديها أخبار سارة وجميلة، وأنها متحمسة ووعدتهم بأنها سوف تخبرهم بهذا قريباً.

وسبق أن فاجأت فتحي متابعيها بتغيير لون شعرها إلى الأشقر، على يد مصفف الشعر الشهير منير جودة، من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”.

واحتفلت بنجاح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “جبار”، الذي أطلقته قبل أيام، مؤكدة أنه حقق أرقاماً قياسية.

وأعلنت بلقيس تصدر “جبار”، “ترند 1” في الإمارات وسلطنة عمان واليمن، وجاء في المركز الثاني في “ترند” الكويت، بينما جاء في المركز الثالث بالبحرين والرابع في السعودية ولبنان والأردن وليبيا، والخامس في تونس، وحل بالمركز الثامن في المغرب والتاسع في العراق والسادس عشر في مصر والجزائر.

كما دخل “الترند” العالمي، وحل بالمرتبة الثامنة والعشرين. وتوجهت بلقيس بالشكر إلى فريق عمل الأغنية والكليب، وكتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: “جبار تحقق أرقاماً قياسية وترند عربي وعالمي.. شكر كبير لفريق العمل الجبار”.