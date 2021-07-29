فاليري أبو شقرا تستقبل مولودتها الأولى.. وتستعرض الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت ملكة جمال لبنان، ​فاليري أبو شقرا​، مولودتها الأولى، من زوجها رجل الأعمال زياد عمار، حيث شاركت جمهورها هذا الخبر السعيد، من خلال مقطع فيديو قصير، وثقته عبر خاصية “ستوري” في حسابها على موقع “إنستغرام”، أظهر مجموعة من الورود التي استقبلت بها طفلتها.

واستعرضت أبو شقرا كواليس استقبال طفلتها من خلال الورود باللون الزهري، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة كشفت عن زهور وبالونات دون عليها: “Baby Girl”.

وكانت قد شاركت أبو شقرا صورةً جديدةً قبل يومين وهي في ساعاتها الأخيرة من الحمل، حيث بدت مختلفةً تماماً عن أيِّ ظهور سابق.

ونشرت صوراً عبر حسابها في “إنستغرام”، حيث خضعت لجلسة تصويرٍ مميزة، ظهرت خلالها بفستان فضفاض مشجر، ضم العديد من الألوان، إذ ظهرت مستمتعةً وفي غاية سعادتها، معلنةً من خلال تعليقها عن العد التنازلي للأيام.

وظهرت فاليري أبو شقرا في إحدى الصور، وهي تضع يدها على بطنها وبجوارها مُجسَّم صغير لسيدة تقف بجانبها وتضع يدها على بطنها أيضاً، كما ظهرت في صورة أخرى أمام قالب حلوى ممسكة الشموع، وسط أجواء احتفالية.

وكانت ملكة جمال لبنان قد احتفلت بزواجها الصيف الماضي من رجل الأعمال زياد عمار، وأُقيم الحفل في الصرح البطريركي بكركي في لبنان، خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2020.

وفازت فاليري أبو شقرا بلقب ملكة جمال لبنان عام 2015، وحلّت في “Top 5″، حينما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم في الصين. واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانةً مهمة حالياً في صفوف الممثلات اللبنانيات البارعات، وأعمالها الدرامية جميعها لاقت نجاحاً لافتاً.