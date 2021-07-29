نوال الزغبي في الصدارة.. “أرقص” تجتاح المواقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنية “أرقص” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي بإعجاب واسع من الجمهور منذ صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتحصد الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

وحقق كليب أغنية “أرقص” أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوع على صدوره على قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”، متصدّرًا المراتب الأولى في قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا.

وصورت نوال الزغبي الزغبي الكليب تحت إدارة المخرج فادي حداد، وظهر فيه عدد من الراقصين، وهم يرقصون وسط أجواء حماسية في منزل مهجور، مع ظهور الزغبي، وهي ترقص حاملة البهجة للجمهور في إطلالاتها ولحن أغنيتها.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد طرحت “أرقص”، كأولى أغاني ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، وتركت تعليقاً، قالت فيه: “آمل أن أتمكن من الوصول إلى قلوبكم وتيسير حياتكم اليومية بموسيقاي.. أينما كنتم.. يرجى الجلوس، وترك الهموم وراءكم والاستمتاع بالموسيقى”.