فيديو.. محمد هنيدي يلتقي منى زكي بعد 23 عاما.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن تفاصيل فيلم سينمائي جديد، يجمعه بالنجمة المصرية منى زكي بعد 23 عاما.

وقال هنيدي في مداخلة هاتفية لبرنامج"يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة"أم بي سي مصر": "فيلمي الجديد، تجربة حلوة جدا، مع النجمة منى زكي، بعد أن عملت معها في فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) قبل 23 عاما، وسعيد أن أعمل معها بعد كل هذه السنين، والفيلم يناقش قضية تهم الناس".

وأكد هنيدي خلال حديثه أن الفيلم الجديد لا يحمل اسم "الجواهرجي" وأن صناع العمل لم يستقروا حتى الآن على اسمه، موضحا أن مهنته في الفيلم جواهرجي، لكن ذلك لا علاقة له بعنوان الفيلم.

وأضاف هنيدي أن فيلمه الجديد "الإنس والنمس" يبدأ عرضه يوم 4 أغسطس المقبل، وهو نفس يوم العرض الأول لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، واختار ذلك الموعد عن قصد.

يذكر أن فيلم"صعيدي في الجامعة الأمريكية" كان أول بطولة مطلقة لمحمد هنيدي، وتم عرضه تجاريا في 4 أغسطس 1998، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، وشارك في بطولته أحمد السقا وطارق لطفي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.



