نقل الممثل بوب أودينكرك إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة خلال التصوير

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لوس انجليس: نقل الممثل الأميركي بوب أودينكرك إلى المستشفى بعدما هوى أرضاً في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير "Better Call Saul" الثلاثاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، بحسب ما أفاد عدد من وسائل الإعلام.

وكان بوب أودينكرك (58 عاماً) يشارك في تصوير الموسم الأخير من هذا المسلسل المنبثق من "بريكينغ باد" والذي يعتبر أحد أفضل المسلسلات التي أُنتِجَت على الإطلاق.

تولى أودينكرك في "بريكينغ باد" دور سول غودمان، وهو محامٍ بلا ضمير يعمل لصالح والتر وايت، مدرس الكيمياء الذي اصبح أحد أهم تجار المخدرات.

أما في "Better Call Saul" فتولى دور جيمي ماغيل، وهو محامٍ متواضع يسير على خطى سول غودمان.

وأفاد موقع "تي إم زي" الإخباري الشهير بأن أودينكرك "انهار" أثناء مشاركته الثلاثاء في التصوير "فأسعفه أعضاء فريق العمل على الفور واستدعوا سيارة إسعاف".

وأشار الموقع إلى أن الممثل تلقى العناية اللازمة، لافتا إلى أن معلومات لم تعلن بعد عن أسباب الوعكة التي أصيب بها.

حصل أودينكرك على أربع جوائز "إيمي" ورُشح مرات عدة لجوائز "غولدن غلوب" عن دوره في "بتر كول سول". وكان فاز سابقاً بجائزتي "إيمي" ككاتب في إنتاجات أخرى.

ويتوقع أن يعرض الموسم السادس من "Better Call Saul" في مطلع سنة 2022.