عمر العبداللات يطرح جديده الخليجي "بنلتقي"

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دبي: أطلق الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان "بنلتقي" من كلمات الشاعر محمد القاسمي، ومن ألحان عبدالله ال سهل، وتوزيع موسيقي ومكس حسام كامل، و إشراف عام حسن طالب ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا.
"بنلتقي" هي بداية التعاون ما بين العبداللات وشركة تيونز آرابيا، تمهيداً للأعمال التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة ويقول مطلع الأغنية:
بنلتقي
طال الزمن ولا قصر .. لابد ما بيوم يجمعنا القدر .. أصبر وصابر وأنتظر
وإن طال ليل الإنتظار .. صدقني هالليل ب يمر .. وتشرق لنا شمس النهار
وإحذر ترى كل الحذر .. تحسبني بنسى شيء صار .. ماهو من اطباعي الغدر.
وحققت الأغنية منذ اللحظات الأولى لإطلاقها انتشاراً واسعاً على كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.