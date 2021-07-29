نيكول سابا تطرح برومو أغنيتها الجديدة "الجو حلو"

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا البرومو الثاني والأخير لكليب أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، عبر قناتها على موقع يوتيوب.



وتتعاون نيكول سابا في أغنية "الجو حلو" مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد والملحن الكبير محمد يحيى.

وظهرت نيكول خلال مقطع الفيديو وهي بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة تدل على الشكل العام للكليب، المنتظر طرحه خلال أيام قليلة.

كانت اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت حفلًا غنائيًا في مصر، خلال عيد الأضحى المبارك.