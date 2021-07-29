لايف ستايلز ستوديوز تحتفي بنجاح كارول سماحة.. “شكرًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، النجمة اللبنانية على تحقيق كليب أغنيتها “شكرًا” أكثر من 18 مليون مشاهدة منذ صدوره في فبراير الماضي.

ونشرت صفحة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “تويتر” تصميمًا خاصًا للعمل الأعلى مشاهدةً على “يوتيوب”، وعلّقت إدارة الشركة بالقول: “18 مليون مشاهدة لأغنية شكرا للنجمة كارول سماحة عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب “.

أغنية “شكراً” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

ويتصدّر كليب أغنية “شكرًا” منذ صدوره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، كما وتحتلّ الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وقصّة العمل مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة، بحيث يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.