فن ومشاهير

روبي تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة.. “أمك وأبوك”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حملة من التشويق بدأتها النجمة المصرية روبي استعدادًا لطرح أغنيتها الجديدة “أمك وأبوك”، حيث شاركت البرومو الدعائي لها على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وحقق البرومو الـ250 ألف مشاهدة على إنستغرام.

وأغنية “أمك وأبوك” من كلمات مصطفي حسن و ألحان محمد حمزه وتوزيع أمين نبيل وهي أول أغنية يتم طرحها ضمن ميني ألبوم تقدّمه روبي لصيف ٢٠٢١ ويضم خمسة أغنيات جديدة.

الجدير ذكره أن “أمك وأبوك” ليست أوّل أغنية تطرحها روبي في الفترة الأخيرة، فسبق وطرحت أغنية “قلبي بلاستيك” وقبلها أغنية “حتة تانية”.

كما تستعد روبي لحفل ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة إلى جانب محمود العسيلي ، ومن المقرر أن يقام يوم 6 أغسطس المقبل، ومن شروط الحفل أن لا يقل العمر عن 15 سنة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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